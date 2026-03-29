В Госдуме заявили, что в механизм самозапретов стоит включить компьютерные игры
Компьютерные игры стоит включить в механизм самозапретов в России, сообщает ТАСС со ссылкой на первого зампреда комитета Госдумы по контролю Дмитрия Гусева.
Он назвал компьютерные игры одной из серьезных проблем из-за зависимости, с которой сложно справиться самостоятельно. «Поэтому стоит рассмотреть возможность введения самозапрета и в этой сфере», — указал депутат.
Парламентарий указал, что когда человек не способен самостоятельно отказаться от разрушительных привычек, среди которых азартные игры, алкоголь или иные зависимости, государство должно предоставить ему решения для самозащиты.
Ранее депутаты предложили ввести самозапреты на донаты в компьютерных играх, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
