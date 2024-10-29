«Букет нарушений»: Бурматов напомнил, что передвижные цирки в РФ незаконны

Деятельность передвижных цирков в РФ незаконна, напомнил первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов в разговоре с НСН. Он отметил, что в цирке «Дикий драйв» есть множество нарушений, а ответственные за нападение пантеры на ребенка понесут заслуженное наказание.

В понедельник, 28 октября, в городе Ангарске Иркутской области пантера во время фотосессии в передвижном цирке «Дикий драйв» напала на трехлетнего ребенка. По данным регионального СК, вечером местный житель привел своего трехлетнего сына в частный цирк, чтобы сфотографироваться с пантерой. В ходе фотосъемки животное набросилось на ребенка, в результате чего мальчик с телесными повреждениями был доставлен в медучреждение. По данным «Известий», пантера принадлежит одному из работников цирка, но не находится во владении самого цирка.