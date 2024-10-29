«Букет нарушений»: Бурматов напомнил, что передвижные цирки в РФ незаконны
В цирке «Дикий драйв» нарушены всевозможные нормы, виновным грозит наказание вплоть до тюремного заключения, отметил в эфире НСН депутат Владимир Бурматов.
Деятельность передвижных цирков в РФ незаконна, напомнил первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов в разговоре с НСН. Он отметил, что в цирке «Дикий драйв» есть множество нарушений, а ответственные за нападение пантеры на ребенка понесут заслуженное наказание.
В понедельник, 28 октября, в городе Ангарске Иркутской области пантера во время фотосессии в передвижном цирке «Дикий драйв» напала на трехлетнего ребенка. По данным регионального СК, вечером местный житель привел своего трехлетнего сына в частный цирк, чтобы сфотографироваться с пантерой. В ходе фотосъемки животное набросилось на ребенка, в результате чего мальчик с телесными повреждениями был доставлен в медучреждение. По данным «Известий», пантера принадлежит одному из работников цирка, но не находится во владении самого цирка.
«Сегодня деятельность цирков шапито вообще незаконна, потому что мы ввели лицензирование для цирков и зоопарков. То, что сейчас у нас могут гастролировать законно только большие крупные стационарные цирки – это факт. А остальные, те, кто фактически в поисках заработка кочуют из города в город, делают это незаконно. И в этой ситуации мы видим целый букет очень серьезных нарушений. И нарушений, связанных с использованием диких животных в культурно-зрелищных мероприятиях, и нарушения в плане содержания этих животных, и нарушения, связанные с созданием угроз для жизни и здоровья граждан, потому что ребенок мог погибнуть, он получил травмы. Я направил депутатский запрос в Следственный комитет, в прокуратуру для того, чтобы было исследовано обстоятельство этого дела и виновные привлечены к ответственности», – сказал Бурматов.
По словам депутата, виновным грозят крупные штрафы, наказание может быть вплоть до тюремного заключения. Бурматов подчеркнул, что также есть вопросы к местным органам власти, которые разрешили деятельность такого цирка на своей территории.
«Также здесь нарушение административного законодательства – грозят очень крупные штрафы. Также нарушение уголовного законодательства. Нарушены все мыслимые, всевозможные нормы. Закон сегодня очень жестко смотрит на такие вот факты. И здесь вплоть до тюремного заключения. Следственные действия покажут, кто был виновен в произошедшем, насколько степень вины родителей, связанной с недосмотром. А также насколько степень вины организаторов этих культурно-зрелищных так называемых мероприятий, в которых, честно говоря, нет ни культуры, ни зрелища, а есть только циничная эксплуатация диких животных. Нужно установить, насколько вина владельцев бизнеса и местных органов власти, которые разрешили подобные мероприятия на территории муниципального образования», – добавил собеседник НСН.
По факту нападения пантеры на ребенка было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Расследование дела находится на контроле у прокуратуры, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru