Бюджет столицы до 2022 года принят Мосгордумой принят в первом чтении

Депутаты столичного парламента приняли в первом чтении проект бюджета столицы до 2022 года. Соответствующее решение принято в ходе заседания Мосгордумы.

Отмечается, что обсуждение проекта депутатами заняло около 5 часов. Глава департамента финансов Москвы Елена Зяббарова подчеркнула, что бюджет формировался на основе прогноза социально-экономического развития города, предусматривающий в ближайшем будущем устойчивые темпы роста экономики и низкие темпы инфляции. Так, по ее словам, ежегодно планируется рост доходов бюджета на 8% и больше.

Согласно документу, прогнозируемые доходы бюджета столицы в 2020 г. составят 2 трлн 798 млрд 726,5 млн руб., в 2021 г. - 3 трлн 64 млрд 152 млн руб., в 2022 г. - 3 трлн 356 млрд 190,9 млн руб.

При этом расходы бюджета в 2020 г. составят - 3 трлн 150 млрд 11,1 млн руб., в 2021 г. - 3 трлн 278 млрд 306,6 млн руб., в 2022 г. - 3 трлн 379 млрд 27,7 млн рублей.

