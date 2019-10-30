Бюджет столицы до 2022 года принят Мосгордумой принят в первом чтении
Депутаты столичного парламента приняли в первом чтении проект бюджета столицы до 2022 года. Соответствующее решение принято в ходе заседания Мосгордумы.
Отмечается, что обсуждение проекта депутатами заняло около 5 часов. Глава департамента финансов Москвы Елена Зяббарова подчеркнула, что бюджет формировался на основе прогноза социально-экономического развития города, предусматривающий в ближайшем будущем устойчивые темпы роста экономики и низкие темпы инфляции. Так, по ее словам, ежегодно планируется рост доходов бюджета на 8% и больше.
Согласно документу, прогнозируемые доходы бюджета столицы в 2020 г. составят 2 трлн 798 млрд 726,5 млн руб., в 2021 г. - 3 трлн 64 млрд 152 млн руб., в 2022 г. - 3 трлн 356 млрд 190,9 млн руб.
При этом расходы бюджета в 2020 г. составят - 3 трлн 150 млрд 11,1 млн руб., в 2021 г. - 3 трлн 278 млрд 306,6 млн руб., в 2022 г. - 3 трлн 379 млрд 27,7 млн рублей.
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