Финансирование здравоохранения Москвы в 2020 году возрастет на 30%

24 октября 201917:19

В проекте бюджета столицы на 2020 год предусмотрено увеличение расходов на здравоохранение на 30%. Об этом заявил руководитель департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун. Он также подчеркнул, что в следующем году приоритетным для столичных властей станет развитие амбулаторно-поликлинической помощи, а также улучшение работы наших поликлиник.

Хрипун подчеркнул, что в течение трёх ближайших лет на оснащение поликлиник современным оборудованием будет выделено 15 млрд руб. - примерно по 5 млрд руб. в год. Благодаря этим средствам будет произведена замена аналогового на цифровое, а также дооснаснащение медицинских учреждение в соответствии с единым стандартом.

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Ранее НСН писала, что на работу в поликлиники Москвы в предстоящем году будут дополнительно приняты 500 новых сотрудников. Об этом заявил руководитель Департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун.

Он пояснил, что в каждом московской поликлинике уже с начала 2020-го должны быть, как минимум, восемь наиболее востребованных специалистов. Они возьмут на себя, как минимум, 80% обращающихся за помощью пациентов. Также Хрипун отметил, что на некоторых позициях для узких специалистов (кардиологов, неврологов, и эндокринологов) есть вакансии. И они должны быть закрыты до конца 2019-го.


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ФОТО: РИА Новости/Игорь Зарембо
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