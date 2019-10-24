Финансирование здравоохранения Москвы в 2020 году возрастет на 30%

В проекте бюджета столицы на 2020 год предусмотрено увеличение расходов на здравоохранение на 30%. Об этом заявил руководитель департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун. Он также подчеркнул, что в следующем году приоритетным для столичных властей станет развитие амбулаторно-поликлинической помощи, а также улучшение работы наших поликлиник.

Хрипун подчеркнул, что в течение трёх ближайших лет на оснащение поликлиник современным оборудованием будет выделено 15 млрд руб. - примерно по 5 млрд руб. в год. Благодаря этим средствам будет произведена замена аналогового на цифровое, а также дооснаснащение медицинских учреждение в соответствии с единым стандартом.