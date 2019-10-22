Расходы на образование в бюджете Москвы в 2020 году увеличатся на 25%

22 октября 201916:30

В проекте бюджета Москвы на 2020 год, а также плановый период (2021-2022 гг.) на сферу образования будет выделено на 25% больше средств, чем в 2019-ом. Об этом заявил замруководителя департамента образования и науки Москвы Антон Молев. По его словам, бюджет на образование на следующий год составляет 415 млрд руб. В общей сложности на 2020-2022 гг. предусмотрены бюджетные средства в объеме 1 трлн 278,6 млрд руб.

Более половины расходов бюджета Москвы носят социальный характер

Ранее НСН писала, что проект бюджета Москвы на 2020 год предполагает увеличение расходов на социальные меры поддержки более чем на 18% - по сравнению с текущим годом. Такое заявление сделал замруководителя департамента труда и социальной защиты населения Москвы Владимир Филиппов. Он отметил, что в будущем году в проекте закона о бюджете власти предлагают запланировать почти 538 млрд руб. на социальную поддержку москвичей.

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