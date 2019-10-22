Расходы на образование в бюджете Москвы в 2020 году увеличатся на 25%

В проекте бюджета Москвы на 2020 год, а также плановый период (2021-2022 гг.) на сферу образования будет выделено на 25% больше средств, чем в 2019-ом. Об этом заявил замруководителя департамента образования и науки Москвы Антон Молев. По его словам, бюджет на образование на следующий год составляет 415 млрд руб. В общей сложности на 2020-2022 гг. предусмотрены бюджетные средства в объеме 1 трлн 278,6 млрд руб.