Расходы на образование в бюджете Москвы в 2020 году увеличатся на 25%
В проекте бюджета Москвы на 2020 год, а также плановый период (2021-2022 гг.) на сферу образования будет выделено на 25% больше средств, чем в 2019-ом. Об этом заявил замруководителя департамента образования и науки Москвы Антон Молев. По его словам, бюджет на образование на следующий год составляет 415 млрд руб. В общей сложности на 2020-2022 гг. предусмотрены бюджетные средства в объеме 1 трлн 278,6 млрд руб.
Ранее НСН писала, что проект бюджета Москвы на 2020 год предполагает увеличение расходов на социальные меры поддержки более чем на 18% - по сравнению с текущим годом. Такое заявление сделал замруководителя департамента труда и социальной защиты населения Москвы Владимир Филиппов. Он отметил, что в будущем году в проекте закона о бюджете власти предлагают запланировать почти 538 млрд руб. на социальную поддержку москвичей.
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