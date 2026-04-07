Россиянам объяснили, что вузы не имеют право угрозами склонять к военной службе
Руководство вузов не имеет права склонять студентов к подписанию контракта на военную службу, при этом угрожая отчислением. Об этом «Газете.Ru» заявил адвокат Сергей Жорин.
Комментируя информацию в СМИ об изменении правил пересдачи и отчисления в ряде вузов, он указал, что в стране действует «Закон об образовании», а локальные акты, принятые руководством образовательных учреждений, не могут быть выше федерального документа.
Эксперт указал, что если правила университетов «ухудшают положение студентов по сравнению с законом или приняты с нарушением», то они должны быть отменены.
«Если вуз внезапно «переписал правила» пересдач, сделал их жёстче, сократил гарантии, изменил порядок комиссий или отчисления в ущерб студенту, такие нормы можно оспаривать со ссылкой на статью 30 «Закона об образовании», — подчеркнул юрист.
Жорин добавил, что контракт о военной службе по закону является добровольным, а незаконное отчисление из вуза следует оспаривать в Рособрнадзоре, прокуратуре или в суде.
Ранее Минобрнауки РФ сократило 47 тысяч платных мест в вузах страны по таким направлениям, как экономика, юриспруденция, реклама и связи с общественностью, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
