СМИ: Трамп изучает идею давления на Китай через иранскую нефть

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность установления контроля над нефтяным сектором Ирана как инструмента давления в отношениях с Китаем. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По их данным, в окружении Трампа считают, что контроль над энергетическими потоками способен усиливать позиции США на мировой арене. В частности, обсуждается идея, что влияние на экспорт иранской нефти может дать Вашингтону дополнительные аргументы в переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином.