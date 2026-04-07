СМИ: Трамп изучает идею давления на Китай через иранскую нефть

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность установления контроля над нефтяным сектором Ирана как инструмента давления в отношениях с Китаем. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По их данным, в окружении Трампа считают, что контроль над энергетическими потоками способен усиливать позиции США на мировой арене. В частности, обсуждается идея, что влияние на экспорт иранской нефти может дать Вашингтону дополнительные аргументы в переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином.

Собеседники агентства отмечают, что в администрации также обсуждали потенциальное ослабление позиций Китая в случае активных действий США в нефтяных секторах других стран, включая Венесуэлу и государства Ближнего Востока. При этом представитель Белого дома подчеркнул, что, несмотря на интерес Трампа к такой идее, официальных планов пока нет.

С 28 февраля США и Израиль наносят удары по объектам на территории Ирана, а Тегеран отвечает атаками по израильской территории и американским военным объектам на Ближнем Востоке, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: AP / ТАСС
