СМИ: Гейтс снова даст показания по делу Эпштейна в конгрессе США
Билл Гейтс 10 июня даст показания в конгрессе США по делу финансиста Джеффри Эпштейна. Об этом сообщила журналистка телеканала MS NOW Микаэл Шнелл со ссылкой на источники.
Ожидается, что основателя Microsoft заслушает комитет палаты представителей по надзору, причем выступление пройдет под присягой. В марте он уже давал объяснения в рамках этого же расследования.
Интерес к Гейтсу усилился после публикации 30 января финальных материалов по делу Эпштейна. В документах министерства юстиции США, как сообщалось, упоминалась его переписка с финансистом, а также сведения о попытках скрыть личные связи и использовании медицинских препаратов.
Джеффри Эпштейн в 2019 году был обвинен в торговле несовершеннолетними и вовлечении их в сексуальную эксплуатацию. По версии следствия, в 2002-2005 годах он контактировал с десятками девушек, часть из которых были младше 14 лет. В том же году его нашли мертвым в тюрьме до начала суда. Власти заявили о самоубийстве, однако вокруг этой смерти до сих пор остаются вопросы, передает «Радиоточка НСН».
