В ЕС не могут выбрать представителя для диалога с Россией
Главы МИД стран Европейского союза не смогли согласовать единого представителя для возможного возобновления диалога с Россией. Об этом заявил евродепутат Фернан Картайзер во время визита в Москву.
По его словам, основная проблема заключается в том, что страны ЕС не могут договориться о кандидатуре, которой доверяли бы все участники. Он отметил, что одним из простых вариантов мог бы стать премьер-министр страны, председательствующей в Совете ЕС, однако и такой подход не получил поддержки. Картайзер связал ситуацию с конкуренцией и недоверием между министрами.
Второй проблемой, по его оценке, остается отсутствие четкого мандата для возможного представителя. Евродепутат указал, что в Европе в основном обсуждают продолжение поддержки Украины или повторяют позиции США, не предлагая собственных инициатив по урегулированию конфликта.
Картайзер добавил, что намерен вместе с коллегами из западных стран напомнить о существовании в Европе сторонников диалога с Россией. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщал о предложениях возобновить контакты с Москвой, а премьер Бельгии Барт де Вевер высказывался за переговоры с Россией, в том числе по вопросам энергетики и урегулирования ситуации вокруг Украины, передает «Радиоточка НСН».
- В ЕС не могут выбрать представителя для диалога с Россией
