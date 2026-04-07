В ЕС не могут выбрать представителя для диалога с Россией

Главы МИД стран Европейского союза не смогли согласовать единого представителя для возможного возобновления диалога с Россией. Об этом заявил евродепутат Фернан Картайзер во время визита в Москву.

По его словам, основная проблема заключается в том, что страны ЕС не могут договориться о кандидатуре, которой доверяли бы все участники. Он отметил, что одним из простых вариантов мог бы стать премьер-министр страны, председательствующей в Совете ЕС, однако и такой подход не получил поддержки. Картайзер связал ситуацию с конкуренцией и недоверием между министрами.