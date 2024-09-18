Татьяна Бакальчук обратилась к мужу после стрельбы в офисе Wildberries

Основательница онлайн-ретейлера Wildberries Татьяна Бакальчук обратилась к своему мужу Владиславу Бакальчуку в связи со стрельбой у офиса компании в Москве.

В своем видеообращении Татьяна задала Владиславу вопрос о том, как он сможет объясниться перед своими родителями и детьми, и выразила недоумение, как ситуация могла дойти до такой трагедии.

СМИ: Бакальчук находится на допросе по делу о стрельбе в офисе Wildberries

В среду стало известно, что в офис компании, расположенный в бизнес-центре «Романов двор» в центре Москвы, была предпринята попытка незаконного проникновения. По предварительным данным, в результате нападения погиб один человек, двое получили ранения.

На данный момент ведется расследование инцидента, следственные органы работают над установлением обстоятельств произошедшего, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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