Владислав Бакальчук язвительно прокомментировал смену фамилии Татьяной Бакальчук
23 сентября 202419:09
Владелец 1% акций Wildberries Владислав Бакальчук в своём Telegram-канале язвительно прокомментировал смену фамилии Татьяной Бакальчук.
Основательница маркетплейса ранее заявила, что изменила фамилию на девичью — Ким.
«Поменять фамилию. Поменять название компании. Поменять прическу. Что бы ещё поменять?» — написал Бакальчук.
Ранее основательница Wildberries заявила о неудачной попытке рейдерского захвата офисов компании в Москве со стороны Владислава Бакальчука, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru