Владислав Бакальчук язвительно прокомментировал смену фамилии Татьяной Бакальчук

Владелец 1% акций Wildberries Владислав Бакальчук в своём Telegram-канале язвительно прокомментировал смену фамилии Татьяной Бакальчук.

Сооснователь Wildberries Владислав Бакальчук отпущен после допроса

Основательница маркетплейса ранее заявила, что изменила фамилию на девичью — Ким.

«Поменять фамилию. Поменять название компании. Поменять прическу. Что бы ещё поменять?» — написал Бакальчук.

Ранее основательница Wildberries заявила о неудачной попытке рейдерского захвата офисов компании в Москве со стороны Владислава Бакальчука, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Телеграм-канал Владислава Бакальчука
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