Будущие контрактники рассказали о своем стремлении помочь Родине

Пришедшие в единый московский пункт отбора на военную службу по контракту граждане рассказали журналистам о мотивах своего решения поступить на службу в войска.

Так, пункт расположен на улице Яблочкова, дом 5 строение 1. Один из пришедших рассказал, что хочет помочь людям, так как «Родина зовет». Другой мужчина рассказал, что его решение отправиться проходить военную службу было взвешенным и спокойным. В свою очередь еще один будущий контрактник сообщил, что служба в Вооруженных силах России – это долг.

Будущие контрактники назвали свое решение присоединиться к вооруженным силам единственно верным

Таким образом, в единый пункт отбора контрактников в столице приезжают добровольцы из разных регионов России. В пункте работают врачи, а также профессиональные инструкторы. Там же медики проверяют здоровье потенциального кандидата, учитывая данные из электронной медкарты. При этом каждый кандидат имеет право выбрать свою специальность.

Добавляется, что для оформления контракта добровольцам нужен паспорт, военный билет, диплом, свидетельство о браке и рождении детей при наличии.

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Одиноков
ТЕГИ:РоссияВооруженные Силы РФ

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