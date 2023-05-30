Будущие контрактники рассказали о своем стремлении помочь Родине

Пришедшие в единый московский пункт отбора на военную службу по контракту граждане рассказали журналистам о мотивах своего решения поступить на службу в войска.

Так, пункт расположен на улице Яблочкова, дом 5 строение 1. Один из пришедших рассказал, что хочет помочь людям, так как «Родина зовет». Другой мужчина рассказал, что его решение отправиться проходить военную службу было взвешенным и спокойным. В свою очередь еще один будущий контрактник сообщил, что служба в Вооруженных силах России – это долг.