Будущие контрактники назвали свое решение присоединиться к вооруженным силам единственно верным

По словам одного из желающих подписать контракт, все его родственники и друзья поддержали такое решение. Другой пришедший в пункт отбора на военную службу назвал священной обязанностью защиту своей Родины.

Единый пункт начал работу 3 апреля по адресу: ул. Яблочкова, д. 5, стр. 1. Всю необходимую информацию о работе пункта и условиях набора на контрактную службу можно получить по телефону 117 или на портале mos.ru.



Также заинтересованные в подписании контракта на военную службу могут обратиться с вопросами к виртуальному помощнику @MskContract_bot в Telegram, который расскажет о выплатах, льготах и других мерах социальной поддержки военных и их семей.

