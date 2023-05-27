Будущие контрактники назвали свое решение присоединиться к вооруженным силам единственно верным
Пришедшие в единый столичный пункт отбора на военную службу по контракту поделились с журналистами мотивами своего решения присоединиться к вооруженным силам.
По словам одного из желающих подписать контракт, все его родственники и друзья поддержали такое решение. Другой пришедший в пункт отбора на военную службу назвал священной обязанностью защиту своей Родины.
Единый пункт начал работу 3 апреля по адресу: ул. Яблочкова, д. 5, стр. 1. Всю необходимую информацию о работе пункта и условиях набора на контрактную службу можно получить по телефону 117 или на портале mos.ru.
Также заинтересованные в подписании контракта на военную службу могут обратиться с вопросами к виртуальному помощнику @MskContract_bot в Telegram, который расскажет о выплатах, льготах и других мерах социальной поддержки военных и их семей.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru