«Будто битами били»: У актрисы Елены Воробей выявили COVID-19

По словам актрисы, она узнала о результатах три дня назад, но поначалу не хотела об этом рассказывать. «Подумала, что всех уже этот вирус достал до тошноты, а я тут опять напомню о его реальном существовании, ну и зачем?» -написала она. В итоге Воробей сделал запись, чтобы поддержать тех, кто тоже болеет.

Как рассказала актриса, серьёзных симптомов у неё поначалу не было — только лёгкое покашливание, сообщает телеканал «360». Однако на второй день ей было тяжко: «Ужасно болела спина, ночью от мышечной боли невозможно спать. Всё тело болело так как будто меня битами били», - поведала она.

Актрисе предстоит пройти компьютерную томографию, чтобы определить, затронул ли вирус лёгкие.

