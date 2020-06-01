«Будто битами били»: У актрисы Елены Воробей выявили COVID-19

Актриса Елена Воробей заявила, что её тест на коронавирус COVID-19 дал положительный результат. Об этом она сообщила своим поклонникам, записав видеообращение и выложив его в «Инстаграме».

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По словам актрисы, она узнала о результатах три дня назад, но поначалу не хотела об этом рассказывать. «Подумала, что всех уже этот вирус достал до тошноты, а я тут опять напомню о его реальном существовании, ну и зачем?» -написала она. В итоге Воробей сделал запись, чтобы поддержать тех, кто тоже болеет.

Как рассказала актриса, серьёзных симптомов у неё поначалу не было — только лёгкое покашливание, сообщает телеканал «360». Однако на второй день ей было тяжко: «Ужасно болела спина, ночью от мышечной боли невозможно спать. Всё тело болело так как будто меня битами били», - поведала она.

Актрисе предстоит пройти компьютерную томографию, чтобы определить, затронул ли вирус лёгкие.

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ФОТО: Екатерина Чеснокова//РИА Новости
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