Актриса Алёна Бабенко заразилась коронавирусом
Российская актриса театра и кино Алёна Бабенко сообщила, что лечится от коронавируса. Она сообщила своим подписчикам в «Инстаграме», что отказалась от участия в шоу «Танцы со звёздами» и самоизолировалась, когда почувствовала недомогание.
«Чувствую я себя уже лучше, болезнь отступает. Что было? слабость, температура, все показало КТ и...я выбрала стационар под присмотром врачей, за что им большое спасибо!!!» - написала она.
Бабенко пожелала своим поклонникам здоровья и посоветовала сохранять позитивный настрой.
В проекте «Танцы со звёздами» Бабенко участвовала в паре с Максимом Петровым. «К сожалению, в танцы наша пара уже не вернётся», - уточнила актриса.
Ранее коронавирусом переболела ещё одна участница танцевального проекта, телеведущая Мария Ивакова.
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