Актриса Алёна Бабенко заразилась коронавирусом

«Чувствую я себя уже лучше, болезнь отступает. Что было? слабость, температура, все показало КТ и...я выбрала стационар под присмотром врачей, за что им большое спасибо!!!» - написала она.



Бабенко пожелала своим поклонникам здоровья и посоветовала сохранять позитивный настрой.

В проекте «Танцы со звёздами» Бабенко участвовала в паре с Максимом Петровым. «К сожалению, в танцы наша пара уже не вернётся», - уточнила актриса.

Ранее коронавирусом переболела ещё одна участница танцевального проекта, телеведущая Мария Ивакова.