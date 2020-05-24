Актриса Алёна Бабенко заразилась коронавирусом

Российская актриса театра и кино Алёна Бабенко сообщила, что лечится от коронавируса. Она сообщила своим подписчикам в «Инстаграме», что отказалась от участия в шоу «Танцы со звёздами» и самоизолировалась, когда почувствовала недомогание.

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«Чувствую я себя уже лучше, болезнь отступает. Что было? слабость, температура, все показало КТ и...я выбрала стационар под присмотром врачей, за что им большое спасибо!!!» - написала она.

Бабенко пожелала своим поклонникам здоровья и посоветовала сохранять позитивный настрой.

В проекте «Танцы со звёздами» Бабенко участвовала в паре с Максимом Петровым. «К сожалению, в танцы наша пара уже не вернётся», - уточнила актриса.

Ранее коронавирусом переболела ещё одна участница танцевального проекта, телеведущая Мария Ивакова.

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ФОТО: Фото из "Инстаграма" актрисы: instagram.com/alena_babenko_official
ТЕГИ:АктрисаКоронавирус
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