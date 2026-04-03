Резко вниз: Москвичей призвали готовиться к похолоданию и дождливой неделе
На следующей неделе в Москве и Подмосковье ожидаются дожди разной степени интенсивности, сказала НСН Татьяна Позднякова.
Чередование волн тепла и холода — обычное явление для апреля, и то, что прохладная погода наступает сейчас, в первой половине месяца, даже лучше, чем если бы это произошло в начале мая, сказала в эфире НСН главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.
«Сегодня хорошая погода постепенно возвращается: облачность рассеивается, мы движемся в гребень антициклона с запада. Существенных осадков не ожидается, а температура в Москве установится около 16 градусов. Однако уже в субботу ситуация изменится: погоду начнёт определять барическая седловина, днём пройдёт кратковременный дождь. Ночью температура опустится до 4–6 градусов, днём составит около 14 градусов тепла», — сказала собеседница НСН.
По ее словам, на следующей неделе ожидаются дожди разной степени интенсивности.
«В воскресенье нас ждёт ненастная погода: циклон расположится чуть восточнее Московской области, небо затянет облаками, временами будет идти дождь. Ночью похолодает до 2–4 градусов, днём температура не превысит 9 градусов, а северо‑западный ветер усилится до 6–11 м/с — из‑за этого возникнет ощущение резкого похолодания. В последующие дни ожидаются дожди разной интенсивности: ночью 0–5 градусов, днём около 10 градусов. К середине недели температурный режим вернётся к климатической норме, тогда как сегодня он на 6–7 градусов выше нормы. Чередование волн тепла и холода — обычное явление для апреля, и то, что прохладная погода наступает сейчас, в первой половине месяца, даже лучше, чем если бы это произошло в начале мая», — добавила Позднякова.
Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в эфире НСН назвал преждевременным прогноз о начале купального сезона в Москве.
