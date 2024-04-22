«Будоражит и сегодня»: Вопрос о перезахоронении Ленина призвали не поднимать
Со временем тело Ленина захоронят на мемориальном кладбище, поскольку Парад Победы и праздники неуместны рядом с Мавзолеем, однако сегодня этот вопрос лучше не поднимать, сказал НСН Ярослав Нилов.
Даже спустя сто лет после смерти революционер Владимир Ленин не оставляет россиян равнодушными, поэтому обсуждать его захоронения . Об этом НСН заявил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
Сегодня, 22 апреля 2024 года, отмечается 154 года со дня рождения вождя мирового пролетариата Владимира Ленина.
«Думаю, что и сегодня Ленин будоражит россиян. Это политический деятель, который изменил ход истории. К нему разное отношение: для кого-то Ленин — символ социальной справедливости, победы, идеологический вождь и инициатор Великой Октябрьской революции. Для кого-то (как для меня) это идеолог первой “цветной” революции, инструмент в умелых руках по совершению определенных внутриполитических действий с целью изменения системы власти. Но то, что Ленин не оставляет равнодушным, — это факт», — сказал Нилов.
Собеседник НСН выразил уверенность, что со временем тело Ленина перезахоронят, однако сегодня счел неуместным поднимать этот вопрос.
«Однажды Мавзолей с Красной площади уедет как мемориальное сооружение: это будет правильно и по-христиански, и чисто по-человечески. Но сейчас поднимать этот вопрос неуместно, учитывая происходящее в стране и в мире. Есть поколение, которое выросло на соответствующих идеалах, на ассоциациях, для него тема Ленина очень болезненная. Чтобы никого не травмировать, не обижать и не будоражить, этот вопрос лучше временно не поднимать. Но со временем он, конечно, будет решен. Скорее всего, Ленина перевезут на специальное мемориальное кладбище. Ненормально, когда на Мавзолее принимается Парад, когда пляски и праздники проходят рядом с местом, где находится незахороненный труп человека», — добавил парламентарий.
В заключение Ленин отметил, что сам посещал Мавзолей и отвел бы туда детей.
«Я в Мавзолей ходил. Это интересно, Ленин — историческая личность. Я много фильмов смотрел про него — документальных, художественных, как бы я к нему ни относился. При возможности я отвел бы своих детей в Мавзолей, так как это живая история. Сегодня есть возможность посмотреть, погрузиться в историю, завтра ее, возможно, не будет. Но сейчас не надо разделять общество. Напротив, нужно искать больше точек, которые объединяют, созидают, консолидируют», — подытожил он.
В свою очередь глава Института российский истории РАН Юрий Петров заявил, что перезахоранивать тело Ленина не стоит.
«Мавзолей — это символ нашей национальной истории. Никуда убирать его не надо. Были уже прецеденты в той же Болгарии, когда Мавзолей Георгия Димитрова разрушили. Ничего хорошего от этого Болгария не получила. Так что прах усопших трогать не надо. Я и сам ходил в Мавзолей не раз, и детей повел бы. Это хороший акт приобщения к нашей истории», — подчеркнул он.
Ранее лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что предложения о захоронении Ленина высказывают малограмотные люди.
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