Зюганов назвал желающих захоронить Ленина «малограмотными» и «потерявшими совесть»
Предложения о захоронении революционера Владимира Ленина высказывают малограмотные люди, считает лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Слова политика приводит РИА Новости.
Ранее депутат Мосгордумы, член федерального политкомитета партии «Яблоко» Сергей Митрохин высказал мнение, что Ленина «давно пора» захоронить. При этом депутат считает, что вождь пролетариата не должен покоиться у Кремля, так как он является «символом узурпации власти». Митрохин предложил захоронить Ленина рядом с его родственниками.
Комментируя подобные предложения, Зюганов заявил, что с такими высказываниями выступают «малограмотные люди, потерявшие всякую совесть».
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