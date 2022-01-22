Зюганов назвал желающих захоронить Ленина «малограмотными» и «потерявшими совесть»

Ранее депутат Мосгордумы, член федерального политкомитета партии «Яблоко» Сергей Митрохин высказал мнение, что Ленина «давно пора» захоронить. При этом депутат считает, что вождь пролетариата не должен покоиться у Кремля, так как он является «символом узурпации власти». Митрохин предложил захоронить Ленина рядом с его родственниками.

Комментируя подобные предложения, Зюганов заявил, что с такими высказываниями выступают «малограмотные люди, потерявшие всякую совесть».

