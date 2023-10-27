На съезде Комсомола выступила голограмма Ленина

Объемное изображение вождя революции рассказало молодежи, как стать коммунистом.

«Нельзя стать коммунистом, не усвоив того, что накоплено человеческими знаниями. Повторяю, было бы ошибочно думать так, что достаточно усвоить коммунистические лозунги... не усвоив той суммы знаний, последствием которой явился сам коммунизм», — отмечалось в выступлении.

Зал встретил речь политического деятеля лозунгами «Ленин! Партия! Комсомол!».

Ранее глава партии КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что Октябрьская революция была гениальным подвигом Ленина, собравшего страну в форме СССР на основе труда, справедливости, дружбы и гуманизма, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

