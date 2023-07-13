«Будет радовать»: Метеоролог рассказала о погоде в Москве на предстоящих выходных

По её словам, в пятницу в столице будет облачно с прояснениями, местами возможны кратковременные дожди. Ночная температура воздуха составит минимум плюс 12–14 градусов, днём - до 20–22 градусов тепла.

Она отметила, что такая же погода сохранится в субботу и воскресенье, однако осадков будет максимум пять миллиметров, а температура воздуха повысится: плюс 13–15 градусов ночью и до 23-25 градусов тепла днём.

«По температурному режиму день будет отставать от нормы, но всего на градус-полтора», — уточнила Позднякова, добавив, что в воскресенье солнца будет больше, чем субботу.

Ранее в центре «Фобос» заявили, что публикации в СМИ и соцсетях о том, что лето 2023 года станет самым жарким за 150 лет, являются дезинформацией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

