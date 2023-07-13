«Будет радовать»: Метеоролог рассказала о погоде в Москве на предстоящих выходных
Ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова заявила, что на предстоящих выходных погода будет больше радовать москвичей, чем в будни, сообщает «Вечерняя Москва».
По её словам, в пятницу в столице будет облачно с прояснениями, местами возможны кратковременные дожди. Ночная температура воздуха составит минимум плюс 12–14 градусов, днём - до 20–22 градусов тепла.
Она отметила, что такая же погода сохранится в субботу и воскресенье, однако осадков будет максимум пять миллиметров, а температура воздуха повысится: плюс 13–15 градусов ночью и до 23-25 градусов тепла днём.
«По температурному режиму день будет отставать от нормы, но всего на градус-полтора», — уточнила Позднякова, добавив, что в воскресенье солнца будет больше, чем субботу.
Ранее в центре «Фобос» заявили, что публикации в СМИ и соцсетях о том, что лето 2023 года станет самым жарким за 150 лет, являются дезинформацией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Будет радовать»: Метеоролог рассказала о погоде в Москве на предстоящих выходных
- СК Белоруссии: Мошенники из Украины убеждают белорусов совершать диверсии
- Эрдоган намерен обсудить с Путиным покупку самолетов-амфибий
- Рособрнадзор: лицензия «Англо-американской школы Москвы» признана недействительной
- Рогов заявил о рекордных потерях ВСУ на Васильевском направлении
- Лавров и Ван И обсудили запуск переговорного процесса по Украине
- Военкор Коц: ЧВК «Вагнер» едут по М4 в сторону Москвы в сопровождении полиции
- Российские военные пресекли две попытки ВСУ форсировать Днепр
- В Курской области задержали передававших ВСУ сведения об объектах Минобороны
- Басманный суд заочно арестовал политика Милова по делу о фейках об армии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru