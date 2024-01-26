«Разделяйте понятия!»: Чем плоха идея отбирать права на 1,5 года за сокрытие номеров
Леонид Ольшанский заявил НСН, что в законе необходимо прописать различия "стоящего" и "едущего" автомобиля.
Вице-президент «Движения автомобилистов России» Леонид Ольшанский в беседе с НСН выступил против инициативы МВД лишать водительских прав на срок до полутора лет за устройства, скрывающие номера автомобилей.
Сейчас за наличие специальных устройств, так называемых «рамок-перевертышей» или «шторок», водителю могут выписать штраф в пять тысяч рублей, либо забрать у него права на срок до трёх месяцев, обвинив в умышленном сокрытии номеров.
«Мы выступаем против такой инициативы. Нужно обязательно разделять понятия просто нахождения на автомобиле этих устройств и их использование при движении. Если в машине находится пистолет, то тут неважно, стоит машина или едет – это незаконное хранение оружия. Если машина стоит, то она попадает под категорию не административного права, а гражданского, а вот если машина едет, то она попадает в категорию административного права. Если машина стоит, то у нее вообще может не быть номеров, они могут быть закрыты тряпками, поэтому крайне важно разделить вопрос: стоит или едет. Например, распивать алкоголь в стоящем автомобиле можно, а вот управлять машиной в состоянии алкогольного опьянения нельзя. Эти устройства не относятся ни к ядам, ни к оружию, так что запрета на их приобретение нет. Установкой таких устройств занимаются водители из-за жажды наживы, потому что номера скрывают от камер видеонаблюдения. Я считаю, что по этому вопросу предстоит долгая полемика», - сказал собеседник НСН.
Ранее Дорогомиловский суд Москвы запретил продавать в интернете, в том числе на онлайн-платформе Aliexpress, устройства, позволяющие скрывать номера автомобилей от камер видеонаблюдения, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru