За сокрытие автомобильных номеров предлагают лишать прав на полтора года

МВД России предложило лишать водительских прав на срок до полутора лет за устройства, скрывающие номера автомобилей.

МВД продлит срок действия истекающих в 2024-2025 годах водительских прав

Сейчас за наличие специальных устройств типа «рамок-перевертышей» или шторок, водителю могут выписать штраф в пять тысяч рублей, либо забрать у него права на срок до трёх месяцев, обвинив в умышленном сокрытии номеров.

Ранее Дорогомиловский суд Москвы запретил продавать в интернете, в том числе на онлайн-платформе Aliexpress, устройства, позволяющие скрывать номера автомобилей от камер видеонаблюдения, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости/Константин Чалабов
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