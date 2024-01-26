За сокрытие автомобильных номеров предлагают лишать прав на полтора года
26 января 202416:53
МВД России предложило лишать водительских прав на срок до полутора лет за устройства, скрывающие номера автомобилей.
Сейчас за наличие специальных устройств типа «рамок-перевертышей» или шторок, водителю могут выписать штраф в пять тысяч рублей, либо забрать у него права на срок до трёх месяцев, обвинив в умышленном сокрытии номеров.
Ранее Дорогомиловский суд Москвы запретил продавать в интернете, в том числе на онлайн-платформе Aliexpress, устройства, позволяющие скрывать номера автомобилей от камер видеонаблюдения, сообщает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru