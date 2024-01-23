«Авто.ру»: Средняя цена автомобиля с пробегом в РФ выросла за год на 30%

Средняя цена автомобиля с пробегом в РФ за 2023 год увеличилась на 30% и достигла 1,57 млн рублей в декабре прошлого года. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на исследование «Авто.ру Бизнес».

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Согласно данным, цена от частных продавцов выросла на 32%, до 1,4 млн рублей. Отмечается, что у автодилеров цены более стабильные. Так, у последних цены увеличились на 22% и составили 2,1 млн рублей в декабре.

Ранее вице-президент Автомобильной сервисной ассоциации Александр Казаченко в интервью НСН рассказал, что доля подержанных автомобилей со скрученным пробегом в РФ составляет 60%. По его словам, за это никто не несет ответственность, передает «Радиоточка НСН».

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