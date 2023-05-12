«Будет комфортно»: Москвичам пообещали июньскую погоду на выходных
Предстоящая суббота станет самым теплым днем первой половины мая, сказал НСН Роман Вильфанд.
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с НСН заявил, что 13 мая станет самым теплым днем первой половины мая и пообещал москвичам июньскую погоду.
«В субботу будет самый теплый день первой половины мая – воздух прогреется до 22-23 градусов. Настоящий июньский день! Ночью будет 8-10 градусов тепла. В ночь на воскресенье через Москву пройдет фронт. Он будет выражен не в осадках, но увеличится облачность. Изменится направление ветра – он придет с Новой Земли, Карского моря. Поэтому температура понизится, но некритично. После полудня будет около +17…+18 градусов. Это на один градус ниже нормы. В понедельник будет примерно такая же погода. Со вторника температурный фон опять будет в районе 22-23 градусов тепла», - сказал Вильфанд.
Ранее Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с НСН раскритиковал сообщения СМИ об аномально жарком лете в России. Сообщения неких синоптиков о том, что в России летом будет стоять 40-градусная жара он назвал шарлатанскими.
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