«Будет комфортно»: Москвичам пообещали июньскую погоду на выходных

«В субботу будет самый теплый день первой половины мая – воздух прогреется до 22-23 градусов. Настоящий июньский день! Ночью будет 8-10 градусов тепла. В ночь на воскресенье через Москву пройдет фронт. Он будет выражен не в осадках, но увеличится облачность. Изменится направление ветра – он придет с Новой Земли, Карского моря. Поэтому температура понизится, но некритично. После полудня будет около +17…+18 градусов. Это на один градус ниже нормы. В понедельник будет примерно такая же погода. Со вторника температурный фон опять будет в районе 22-23 градусов тепла», - сказал Вильфанд.

Ранее Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с НСН раскритиковал сообщения СМИ об аномально жарком лете в России. Сообщения неких синоптиков о том, что в России летом будет стоять 40-градусная жара он назвал шарлатанскими.

