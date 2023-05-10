Майские заморозки в Москве оказались самыми длинными в XXI веке
В Москве закончился самый долгий период майских заморозков в этом веке, предстоящая ночь будет теплой, рассказал сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
Он отметил, что столичные холода продолжались четыре дня, в Подмосковье прохладная погода длилась на один день дольше.
Ближайшая ночь, отмечает лесу, пройдет без заморозков. В Москве минимальная температура воздуха опустится до +5...+7 градусов тепла, по области - +3...+8.
Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувало в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» назвал «шарлатанским» прогноз о летних +40 градусах по всей России.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru