«Это не путь!» Мясников уверен, что нового локдауна в России не будет

По его словам, во вторую волну COVID в России ограничений практически не было, а по сравнению с остальным миром – вообще не было.

«Я думаю, и дальше будет понимание, что не надо разрушать страну своими руками демонстративными действиями типа комендантского часа. Я все время говорю: «Коронавирус не вампир – по ночам не летает». Посмотрите, вакцина есть, денег платить не надо, надо просто пойти и сделать. Так пойдите и сделайте!» - призвал специалист.



В России за сутки зафиксировали 8,3 тысячи новых случаев COVID, против 8,7 тысячи днем ранее. При этом за прошедшие 24 часа 409 пациентов скончались от коронавируса. Общее число смертей от COVID-19 с начала пандемии составляет 98 442. Больше всего заражений COVID-19 выявили в Москве (1291), Санкт-Петербурге (719) и Московской области (556).

