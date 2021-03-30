«Это не путь!» Мясников уверен, что нового локдауна в России не будет
Врач и телеведущий рассказал "Радиоточке НСН", что российские власти уже поняли, что ограничения не помогают остановить коронавирус.
Врач и телеведущий Александр Мясников в интервью "Радиоточке НСН" заявил, что новых локдаунов в России ждать не стоит. Так он отреагировал на слова замглавы Минздрава Татьяны Семеновой о том, что показатели заболеваемости говорят о возможной третьей волне COVID в стране "несмотря на беспрецедентные меры".
«Я думаю, мы в России одними из первых поняли, что все эти жесткие ограничения, локдауны и комендантский час, закрытия границ и так далее работают не очень или вообще не работают. Как мы видим по той же Европе, это приводит только к разрушению экономики, к потерям в здравоохранении, потому что многие не получают медицинской помощи вовремя. Например, во Франции сегодня все плановые операции отменены. Плюс к этому все эти ограничения просто плохо влияют на самочувствие людей. Это не путь. Если бы он работал, он бы уже сработал, а он не работает. Выход только один – массовая вакцинация», - отметил он.
По его словам, во вторую волну COVID в России ограничений практически не было, а по сравнению с остальным миром – вообще не было.
«Я думаю, и дальше будет понимание, что не надо разрушать страну своими руками демонстративными действиями типа комендантского часа. Я все время говорю: «Коронавирус не вампир – по ночам не летает». Посмотрите, вакцина есть, денег платить не надо, надо просто пойти и сделать. Так пойдите и сделайте!» - призвал специалист.
В России за сутки зафиксировали 8,3 тысячи новых случаев COVID, против 8,7 тысячи днем ранее. При этом за прошедшие 24 часа 409 пациентов скончались от коронавируса. Общее число смертей от COVID-19 с начала пандемии составляет 98 442. Больше всего заражений COVID-19 выявили в Москве (1291), Санкт-Петербурге (719) и Московской области (556).
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