За сутки в России зарегистрировали 8 277 новых случаев COVID-19

В России за сутки зафиксировали 8 277 новых случаев коронавирусной инфекции, передает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Накануне в стране подтвердили 8 711 случаев заболевания, отмечает RT.

Новые пациенты с COVID-19 были выявлены в 84 российских регионах. Число заражений коронавирусом в стране с начала пандемии достигло 4 536 820.

За минувшие сутки от инфекции вылечились 9 588 пациентов. Под наблюдением медиков остаются 486 378 человек. Всего, по данным оперштаба, зарегистрировано 4 155 996 выздоровевших россиян.

При этом за прошедшие 24 часа 409 пациентов скончались от коронавируса. Общее число смертей от COVID-19 с начала пандемии составляет 98 442.

Больше всего заражений COVID-19 выявили в Москве (1291), Санкт-Петербурге (719) и Московской области (556), отмечает «Свободная пресса».

