За сутки в России зарегистрировали 8 277 новых случаев COVID-19
В России за сутки зафиксировали 8 277 новых случаев коронавирусной инфекции, передает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
Накануне в стране подтвердили 8 711 случаев заболевания, отмечает RT.
Новые пациенты с COVID-19 были выявлены в 84 российских регионах. Число заражений коронавирусом в стране с начала пандемии достигло 4 536 820.
За минувшие сутки от инфекции вылечились 9 588 пациентов. Под наблюдением медиков остаются 486 378 человек. Всего, по данным оперштаба, зарегистрировано 4 155 996 выздоровевших россиян.
При этом за прошедшие 24 часа 409 пациентов скончались от коронавируса. Общее число смертей от COVID-19 с начала пандемии составляет 98 442.
Больше всего заражений COVID-19 выявили в Москве (1291), Санкт-Петербурге (719) и Московской области (556), отмечает «Свободная пресса».
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Заразились
4,5 млн+8 277 / сут.
Умерли
98 442+409 / сут.
Выздоровели
4,2 млн+9 588 / сут.
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