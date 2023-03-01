Будем рисовать: Блокировка Shutterstock увеличит спрос на фотографов

В России нет фотобанков, сравнимых с зарубежными, объяснил НСН дизайнер Алексей Ларин.

Блокировка фотобанка Shutterstock в России увеличит спрос на фотографов и иллюстраторов, заявил в интервью НСН руководитель интернет-канала «Концепт» Союза дизайнеров Алексей Ларин.

Роскомнадзор ограничил доступ к сайту Shutterstock из-за «деструктивных материалов»

Роскомнадзор заблокировал в России популярный фотобанк Shutterstock. Он оставался одним из немногих фотобанков, которые после начала спецоперации продолжили предоставлять услуги россиянам. РКН объяснил свое решение тем, что в фотобанке неоднократно размещался «суицидальный и пронаркотический контент». Ларин отметил, что в России нет аналогов зарубежным фотобанкам.

«Российской альтернативы Shutterstock, как и другим зарубежным фотобанкам, нет. Его ценность в том, что там есть не только фотографии, но и предметная фотосъемка, необходимая дизайнерам. Существующие российские фотобанки больше напоминают сборище красивых фотографий, но они не решают профессиональные вопросы. Сейчас будут востребованы фотографы, а то, что нельзя снять на камеру, будут рисовать иллюстраторы», - сказал Ларин.

«Фотки через Казахстан»: Как блокировка Pixabay повлияет на российских дизайнеров

Собеседник НСН отметил, что нелегально воспользоваться Shutterstock будет невозможно.

«У Shutterstock есть российское юридическое лицо – агентство Fotodom, которое в чистом виде повторяет снимки главной компании. Все пытаются находить какие-то инструменты для использования зарубежными фотобанками. Но нужно понимать, что за использование стоковых фотографий нужно платить, просто взять оттуда фото грозит иском на 10 миллионов рублей. Уже не открутишься», - резюмировал Ларин.

Ранее Роскомнадзор запретил некоторым компаниям использовать иностранные мессенджеры при оказании услуг, сообщает НСН.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоскомнадзорФотографии
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры