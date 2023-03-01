Будем рисовать: Блокировка Shutterstock увеличит спрос на фотографов

Роскомнадзор заблокировал в России популярный фотобанк Shutterstock. Он оставался одним из немногих фотобанков, которые после начала спецоперации продолжили предоставлять услуги россиянам. РКН объяснил свое решение тем, что в фотобанке неоднократно размещался «суицидальный и пронаркотический контент». Ларин отметил, что в России нет аналогов зарубежным фотобанкам.

«Российской альтернативы Shutterstock, как и другим зарубежным фотобанкам, нет. Его ценность в том, что там есть не только фотографии, но и предметная фотосъемка, необходимая дизайнерам. Существующие российские фотобанки больше напоминают сборище красивых фотографий, но они не решают профессиональные вопросы. Сейчас будут востребованы фотографы, а то, что нельзя снять на камеру, будут рисовать иллюстраторы», - сказал Ларин.