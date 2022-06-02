«Фотки через Казахстан»: Как блокировка Pixabay повлияет на российских дизайнеров

В то же время представитель союза считает, что простых граждан не будут наказывать за попытки воспользоваться закрытыми сервисами.

«Сейчас в России нет наказания за использование Facebook, Instagram (запрещены в РФ, принадлежат компании Meta, признанной экстремистской организацией на территории страны – прим. НСН) и VPN. Даже глава МИД РФ Сергей Лавров официально заявил, что пользуется VPN и смотрит заблокированные ресурсы. Так что в этом плане проблем с использованием заблокированных фотобаз не будет», - добавил он.

Ранее СМИ также сообщили, что графический сервис Canva перестал работать в России. При этом Ларин подчеркнул, что это никак не повлияет на деятельность российских профдизайнеров.