«Фотки через Казахстан»: Как блокировка Pixabay повлияет на российских дизайнеров
Представитель Союза дизайнеров Алексей Ларин в эфире НСН рассказал, что российские фотобазы не покроют все потребности профессиональных дизайнеров.
Если на территории России кроме Pixabay перестанут работать и другие фотобазы, то дизайнеры будут пытаться оплатить их через третьи страны, например, Казахстан. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил руководитель интернет-канала «Концепт» Союза дизайнеров Алексей Ларин.
Ранее СМИ сообщили, что фотосток Pixabay больше недоступен для россиян. При этом, по словам Ларина, пока в России не наблюдается глобального отключения фотобанков.
«Самый главный инструмент для дизайнеров Shutterstock и его дочерняя компания Fotodom пока продолжают работать на территории России. К сожалению, у них разные тарифные планы, но есть возможность продолжать работать. Shutterstock можно спокойно оплатить через банки, которые не попали под санкции, в частности через Тинькофф. Бесплатные фото можно скачать в целом ряде международных бесплатных ресурсов, которые абсолютно доступны, как и раньше, потому что это некоммерческие организации. Это касается и музыки, и визуального контента, и видео. Но в работе все используют Shutterstock, потому что это профессиональный инструмент, без которого вообще невозможно сделать дизайн. А бесплатные фотобанки – для любителей, студентов. Если другие платные иностранные ресурсы тоже будут заблокированы в России, то их придется покупать через третьи страны, например, Казахстан и Узбекистан», - рассказал он.
Ларин также добавил, что российские фотобанки не покроют потребности дизайнеров в стране.
«Не думаю, что российские фотобазы подойдут для работы. Shutterstock – это американская организация, но все фотографы мира, включая российских, размещают изображения там. В сервисе определенный уровень фотографий, их подборки по конкретным задачам. Все российские дизайнеры сотрудничают, в том числе с международными площадками для того, чтобы получать более широкую аудиторию и больше доходов. В российских фотобанках очень маленький выбор. И даже платные ресурсы не имеют предложения, которое могло бы удовлетворить все потребности профессионального дизайнера. В том числе и потому, что дизайнеры пользуются фотобанками для того, чтобы получить изображение того, чего априори нет в России. Например, фото какао-бобов», - объяснил он.
В то же время представитель союза считает, что простых граждан не будут наказывать за попытки воспользоваться закрытыми сервисами.
«Сейчас в России нет наказания за использование Facebook, Instagram (запрещены в РФ, принадлежат компании Meta, признанной экстремистской организацией на территории страны – прим. НСН) и VPN. Даже глава МИД РФ Сергей Лавров официально заявил, что пользуется VPN и смотрит заблокированные ресурсы. Так что в этом плане проблем с использованием заблокированных фотобаз не будет», - добавил он.
Ранее СМИ также сообщили, что графический сервис Canva перестал работать в России. При этом Ларин подчеркнул, что это никак не повлияет на деятельность российских профдизайнеров.
«Canva – инструмент для фрилансеров, даже для тех, кто вообще не является дизайнером. Он не очень профессиональный - это любительский инструмент для тех, кто придумывает собственные решения для социальных сетей или маркетплейсов. То есть закрытие этого сервиса никак не повлияет на профессиональный рынок. У малого бизнеса, который не может позволить себе нанять профессионального дизайнера, могут возникнуть небольшие сложности. Но вообще есть масса инструментов, которые позволяют сделать все то же самое», - заключил руководитель интернет-канала «Концепт» Союза дизайнеров.
Ранее Алексей Ларин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что в России до сих пор нет готовых решений, которые могли бы закрыть все потребности графических дизайнеров.
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