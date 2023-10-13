Бросившему гранату в подъезд жителю Приморья дали пожизненный срок
Жителя Приморья, который бросил гранату в людей в подъезде жилого дома, приговорили к пожизненному заключению, еще один фигурант дела получил девять лет колонии строгого режима. Об этом сообщили в прокуратуре региона.
По данным суда, в январе прошлого года мужчины 1975 и 1995 годов рождения приобрели у знакомого боевую гранату РГД-5. Тем же вечером один из фигурантов, желая отомстить обидчикам знакомого, во время конфликта бросил гранату в людей в подъезде дома по улице Островского в Арсеньеве. Из-за взрыва один человек погиб на месте, еще пять получили ранения различной степени тяжести.
Подсудимых признали виновными в незаконном приобретении, ношении либо хранении взрывного устройства, совершенном общеопасным способом убийстве, покушении на убийство двух и более лиц. Мужчине 1995 г. р. назначили наказание в виде 9 лет заключения со штрафом 350 тысяч рублей.
«Мужчине 1975 года рождения, активировавшего боевую гранату, суд назначил наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима», — указали в прокуратуре.
Приговор не вступил в законную силу.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru