Военнослужащего ВСУ приговорили к 20 годам колонии за убийство мирных жителей
Военнослужащий 42-го отдельного мотопехотного батальона 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ Олег Бирин проведет 20 лет в колонии строгого режима за убийство троих мирных жителей. Об этом сообщил портал Lenta.ru со ссылкой на Главную военную прокуратуру.
Бирина признали виновным в убийстве двух и более лиц, общеопасным способом, группой лиц по предварительному сговору, по мотивам ненависти, а также в жестоком обращении с гражданским населением и применении в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов.
Отмечается, что осужденный заминировал три жилых дома по шоссе Строителей в Северодонецке в марте 2022 года. Бирин использовал осколочные заградительные мины ОЗМ-72, причем тщательно камуфлировал места установки, чтобы увеличить количество жертв. Взрыв унес жизни 41-летней женщины, 57-летнего и 65-летнего мужчин.
Ранее Верховный суд ДНР приговорил к пожизненному заключению старшего наводчика 23-го отряда Госпогранслужбы Украины Дениса Гангалу за расстрел беженцев, пытавшихся покинуть Мариуполь. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru