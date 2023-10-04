Военнослужащего ВСУ приговорили к 20 годам колонии за убийство мирных жителей

Бирина признали виновным в убийстве двух и более лиц, общеопасным способом, группой лиц по предварительному сговору, по мотивам ненависти, а также в жестоком обращении с гражданским населением и применении в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов.

Отмечается, что осужденный заминировал три жилых дома по шоссе Строителей в Северодонецке в марте 2022 года. Бирин использовал осколочные заградительные мины ОЗМ-72, причем тщательно камуфлировал места установки, чтобы увеличить количество жертв. Взрыв унес жизни 41-летней женщины, 57-летнего и 65-летнего мужчин.

Ранее Верховный суд ДНР приговорил к пожизненному заключению старшего наводчика 23-го отряда Госпогранслужбы Украины Дениса Гангалу за расстрел беженцев, пытавшихся покинуть Мариуполь. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

