Брошенную сыном в Мексике россиянку разместят в Воронежской области
Россиянку Валентину Котову, которую сын бросил в Мексике, разместят в одном из пансионатов Воронежской области, сообщает пресс-служба министерстве социальной защиты региона.
Представитель ведомства отметил, что к решению вопроса подключилось воронежское представительство МИД РФ.
«Коллеги из министерства пытаются связаться с Котовой для оказания помощи в транспортировке из Москвы в Воронеж», — говорится в сообщении.
Ранее консул РФ в Мексике Александр Иващенко заявил, что 73-летняя Котова продала имущество в России и переехала в Мексику вместе со своим сыном и его женой-украинкой, которые в итоге перебрались в США по программе для украинских беженцев. Женщину оставили в чужой стране, пишут «Известия».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru