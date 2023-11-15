Брошенную сыном в Мексике россиянку разместят в Воронежской области

Представитель ведомства отметил, что к решению вопроса подключилось воронежское представительство МИД РФ.

«Коллеги из министерства пытаются связаться с Котовой для оказания помощи в транспортировке из Москвы в Воронеж», — говорится в сообщении.

Ранее консул РФ в Мексике Александр Иващенко заявил, что 73-летняя Котова продала имущество в России и переехала в Мексику вместе со своим сыном и его женой-украинкой, которые в итоге перебрались в США по программе для украинских беженцев. Женщину оставили в чужой стране, пишут «Известия».

