Консул Иващенко призвал помочь пожилой россиянке, брошенной в Мексике

«С помощью наших соотечественников, с помощью нашего посольского врача мы ее разместили в гостиницу, немного подлечили и вот вчера отправили в Россию», — рассказал дипломат.

Иващенко отметил, что у Котовой нет родственников в России. Женщина вместе с сыном и его женой-украинкой, которые планировали нелегально пересечь границу и перейти в США, в 2022 году продала имущество и прибыла в Мексику в 2022 году. Семье пришлось остаться в латиноамериканской стране. Позже родственники Котовой уехали в Соединенные Штаты по программе для украинских беженцев, а женщина осталась у дверей российского консульства с вещами и без денег, сообщает телеканал «360».

По словам консула, пожилая женщина не ходит из-за болей в спине, передвигается в коляске, испытывает проблемы с давлением, отмечает РЕН ТВ. В России у Котовой нет ни жилья, ни близких, а ее сын отказался участвовать в решении проблем матери.

Как отметил Иващенко, найти помощников для женщины не получилось.

«Может, какие-то организации узнают об этом случае и смогут помочь», — добавил дипломат.

Котова прибудет в московский аэропорт Домодедово рейсом из Дубая ЕК129 в среду в 08:19 мск. Женщина рассчитывает добраться до Воронежа, снять там комнату, однако вызывают опасения ее здоровье и отсутствие документов для получения медпомощи в Москве.

