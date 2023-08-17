Брокер Ракута предупредил о резком удорожании ипотеки после повышения ставки ЦБ

По его словам, обычно такой пересмотр занимает около двух недель после изменения ключевой ставки.

Ракута отметил, что российские банки вдобавок ужесточили требования к заемщикам. Так, раньше при доходе в 100 тысяч рублей одобряли кредит под ежемесячный платеж в 60 тысяч рублей, а сейчас верхней границей при таком доходе будет 45–50 тысяч.

Ранее стало известно, что с выплатой долга не справляется почти треть заемщиков в России, передает «Радиоточка НСН».

