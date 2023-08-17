Брокер Ракута предупредил о резком удорожании ипотеки после повышения ставки ЦБ
Ипотечный брокер Дмитрий Ракута в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, что банки уже начали пересматривать проценты по кредитам после повышения ключевой ставки Центральным Банком России.
По его словам, обычно такой пересмотр занимает около двух недель после изменения ключевой ставки.
Ракута отметил, что российские банки вдобавок ужесточили требования к заемщикам. Так, раньше при доходе в 100 тысяч рублей одобряли кредит под ежемесячный платеж в 60 тысяч рублей, а сейчас верхней границей при таком доходе будет 45–50 тысяч.
Ранее стало известно, что с выплатой долга не справляется почти треть заемщиков в России, передает «Радиоточка НСН».
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