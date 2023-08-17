В Госдуме предложили ввести кредитную амнистию для семей с детьми
Первый зампредседателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова обратилась к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с предложением ввести кредитную амнистию для семей с детьми. Об этом пишут Известия со ссылкой на письмо депутата.
В обращении отмечается, что к 1 мая текущего года задолженность граждан перед банками составила 30,22 трлн рублей, уровень закредитованности вырос с 35 до 41%. При этом в стране наблюдается стагнация реальных доходов и инфляция.
Лантратова указала, что более 80% из числа бедных — семьи с детьми, и этой категории россиян необходимы повышенные меры господдержки, пишет Ura.ru.
«С целью ослабления долгового бремени представляется целесообразным введение единоразовой кредитной амнистии для семей с детьми, а именно — установление права на единоразовое списание долгов при падении доходов по независящим от них причинам», — говорится в обращении.
Депутат предложила кабмину самостоятельно определять обстоятельства, в которых гражданам будут положены такие льготы.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru