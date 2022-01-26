В Госдуме не одобрили усыпление бездомных собак

Баженов отметил, что не только людей нужно ограждать от агрессивных действий собак, но и собак от злых намерений людей.

«У местных властей есть возможности пользоваться действующим законодательством», – подчеркнул депутат в беседе с «Радио 1».

По его словам, «все в мире должны жить в мире и дружбе».

Ранее член Совета Федерации Сергей Михайлов предложил отлавливать и усыплять бродячих собак опасных пород.

