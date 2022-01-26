В Госдуме не одобрили усыпление бездомных собак
Депутат Госдумы Тимофей Баженов высказался против усыпления бездомных собак. Депутат предложил создать правоприменительную практику.
Баженов отметил, что не только людей нужно ограждать от агрессивных действий собак, но и собак от злых намерений людей.
«У местных властей есть возможности пользоваться действующим законодательством», – подчеркнул депутат в беседе с «Радио 1».
По его словам, «все в мире должны жить в мире и дружбе».
Ранее член Совета Федерации Сергей Михайлов предложил отлавливать и усыплять бродячих собак опасных пород.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru