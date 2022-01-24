Володин высказался о ситуации с бездомными животными

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале прокомментировал ситуацию с бездомными животными в России.

В СК РФ начали разрабатывать предложения по изменению законов об отлове бродячих собак после гибели ребенка в Забайкалье

После случаев с нападениями собак он призвал ввести соответствующую ответственность для чиновников. Как считает спикер, случай в Забайкалье, где бездомные собаки загрызли семилетнюю девочку, выявил существующую проблему. В стране появились предложения изменить федеральное законодательство.

Не смотря на это, местные власти не считают проблему приоритетной, в то время как число нападений животных продолжает расти. Володин призвал ввести ответственность для чиновников из-за ситуации с бездомными животными.

22 января стало известно, что в селе Домна Читинского района Забайкальского края стая бродячих собак насмерть загрызла первоклассницу.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СобакиЧиновникиГосдумаВячеслав Володин
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