Володин высказался о ситуации с бездомными животными
Спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале прокомментировал ситуацию с бездомными животными в России.
В СК РФ начали разрабатывать предложения по изменению законов об отлове бродячих собак после гибели ребенка в Забайкалье
После случаев с нападениями собак он призвал ввести соответствующую ответственность для чиновников. Как считает спикер, случай в Забайкалье, где бездомные собаки загрызли семилетнюю девочку, выявил существующую проблему. В стране появились предложения изменить федеральное законодательство.
Не смотря на это, местные власти не считают проблему приоритетной, в то время как число нападений животных продолжает расти. Володин призвал ввести ответственность для чиновников из-за ситуации с бездомными животными.
22 января стало известно, что в селе Домна Читинского района Забайкальского края стая бродячих собак насмерть загрызла первоклассницу.
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