Брижит Макрон сдала отрицательный тест на COVID-19

Супруга президента Франции, которая отправилась на самоизоляцию после контакта с заболевшим коронавирусом, сдала отрицательный тест на COVID-19. Об этом сообщает телеканал BFM, ссылаясь на заявление представителя Брижит Макрон.

О том, что жена французского лидера Эммануэля Макрона на неделю ушла на самоизоляцию стало известно 19 октября.

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К слову, ранее стало известно, что португальский футболист Криштиану Роналду сдал второй положительный тест на COVID-19 и не сыграет против «Барселоны» 28 октября. Об этом сообщает португальская газета Correio da Manha.

О заражении нападающего туринского «Ювентуса» коронавирусом стало известно 13 октября. Подтвердившийся COVID-19 не позволил Криштиану Роналду выйти на поле в мачте национальной сборной против команды Швеции в Лиге наций, а также вынудил пропустить первый матч в Лиге Чемпионов 2020/2021 против киевского «Динамо».


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ФОТО: pixabay.com
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