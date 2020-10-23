Брижит Макрон сдала отрицательный тест на COVID-19
Супруга президента Франции, которая отправилась на самоизоляцию после контакта с заболевшим коронавирусом, сдала отрицательный тест на COVID-19. Об этом сообщает телеканал BFM, ссылаясь на заявление представителя Брижит Макрон.
О том, что жена французского лидера Эммануэля Макрона на неделю ушла на самоизоляцию стало известно 19 октября.
К слову, ранее стало известно, что португальский футболист Криштиану Роналду сдал второй положительный тест на COVID-19 и не сыграет против «Барселоны» 28 октября. Об этом сообщает португальская газета Correio da Manha.
О заражении нападающего туринского «Ювентуса» коронавирусом стало известно 13 октября. Подтвердившийся COVID-19 не позволил Криштиану Роналду выйти на поле в мачте национальной сборной против команды Швеции в Лиге наций, а также вынудил пропустить первый матч в Лиге Чемпионов 2020/2021 против киевского «Динамо».
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