Брижит Макрон сдала отрицательный тест на COVID-19

Супруга президента Франции, которая отправилась на самоизоляцию после контакта с заболевшим коронавирусом, сдала отрицательный тест на COVID-19. Об этом сообщает телеканал BFM, ссылаясь на заявление представителя Брижит Макрон.

О том, что жена французского лидера Эммануэля Макрона на неделю ушла на самоизоляцию стало известно 19 октября.