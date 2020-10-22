У главы Минздрава ФРГ обнаружили коронавирус после встречи с Меркель

Глава Минздрава Германии Йенс Шпан диагностирован с COVID-19, в день получения положительного результата теста он встречался со всеми членами кабмина, включая канцлера Ангелу Меркель, пишет Frankfurter Allgemeine.

В правительстве Германии заявили, что члены кабмина не собираются уходить на самоизоляцию, так как Шпан пришел на заседание в маске.

Накануне из-за участившихся случаев заболевания COVID-19 власти ввели в некоторых городах комендантский час и усилили ограничения.

В среду в Германии зафиксировали 7595 новых случаев заболевания коронавирусом. Канцлер Меркель призвала граждан соблюдать меры предосторожности, от которых «зависит рождество».



