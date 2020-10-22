У главы Минздрава ФРГ обнаружили коронавирус после встречи с Меркель
Глава Минздрава Германии Йенс Шпан диагностирован с COVID-19, в день получения положительного результата теста он встречался со всеми членами кабмина, включая канцлера Ангелу Меркель, пишет Frankfurter Allgemeine.
В правительстве Германии заявили, что члены кабмина не собираются уходить на самоизоляцию, так как Шпан пришел на заседание в маске.
Накануне из-за участившихся случаев заболевания COVID-19 власти ввели в некоторых городах комендантский час и усилили ограничения.
В среду в Германии зафиксировали 7595 новых случаев заболевания коронавирусом. Канцлер Меркель призвала граждан соблюдать меры предосторожности, от которых «зависит рождество».
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