British American Tobacco объявила об уходе из России

Табачная компания British American Tobacco (BAT) объявила об уходе с российского рынка. Об этом сообщается на сайте компании.

Стало известно, что будет с активами уходящих из России компаний

Так, компания пришла к выводу, что владение бизнесом в России больше «не является устойчивым в нынешних условиях».

«Сегодня мы начали процесс быстрой передачи нашего российского бизнеса. Помимо продолжения выплаты заработной платы нашим 2 500 сотрудникам, мы сделаем все возможное, чтобы гарантировать их будущую занятость», - говорится в сообщении.

British American Tobacco выпускает Dunhill, Kent, Lucky Strike, Pall Mall и Rothmans.

Ранее депутат Госдумы Анатолий Вассерман в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отметил, что на российском рынке не будет никаких проблем из-за ухода зарубежных компаний. По его словам, производители России просто плавно перейдут на самостоятельную деятельность.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ТабакРоссия
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