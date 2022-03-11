British American Tobacco объявила об уходе из России

Так, компания пришла к выводу, что владение бизнесом в России больше «не является устойчивым в нынешних условиях».



«Сегодня мы начали процесс быстрой передачи нашего российского бизнеса. Помимо продолжения выплаты заработной платы нашим 2 500 сотрудникам, мы сделаем все возможное, чтобы гарантировать их будущую занятость», - говорится в сообщении.



British American Tobacco выпускает Dunhill, Kent, Lucky Strike, Pall Mall и Rothmans.

Ранее депутат Госдумы Анатолий Вассерман в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отметил, что на российском рынке не будет никаких проблем из-за ухода зарубежных компаний. По его словам, производители России просто плавно перейдут на самостоятельную деятельность.

