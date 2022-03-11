British American Tobacco объявила об уходе из России
Табачная компания British American Tobacco (BAT) объявила об уходе с российского рынка. Об этом сообщается на сайте компании.
Так, компания пришла к выводу, что владение бизнесом в России больше «не является устойчивым в нынешних условиях».
«Сегодня мы начали процесс быстрой передачи нашего российского бизнеса. Помимо продолжения выплаты заработной платы нашим 2 500 сотрудникам, мы сделаем все возможное, чтобы гарантировать их будущую занятость», - говорится в сообщении.
British American Tobacco выпускает Dunhill, Kent, Lucky Strike, Pall Mall и Rothmans.
Ранее депутат Госдумы Анатолий Вассерман в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отметил, что на российском рынке не будет никаких проблем из-за ухода зарубежных компаний. По его словам, производители России просто плавно перейдут на самостоятельную деятельность.
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