Стало известно, что будет с активами уходящих из России компаний

По его словам, зарубежным организациям, уходящим из нашей страны, могут запретить голосовать пакетами акций в дочерних обществах и ограничить права собственности.

Ранее председатель правления Ассоциации экспертов рынка ретейла Андрей Карпов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что Россия спокойно может продержаться до полугода в условиях приостановки поставок в страну продукции западных брендов и производителей.