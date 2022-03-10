Стало известно, что будет с активами уходящих из России компаний

Активы иностранных компаний, которые уходят из России, могут быть заблокированы. Об этом сообщает информационное агентство РИА Новости со ссылкой на главу конституционного комитета Совета Федерации РФ Андрея Клишаса.

Потапенко предрек создание «восточного базара» в России из-за национализации бизнеса

По его словам, зарубежным организациям, уходящим из нашей страны, могут запретить голосовать пакетами акций в дочерних обществах и ограничить права собственности.

Ранее председатель правления Ассоциации экспертов рынка ретейла Андрей Карпов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что Россия спокойно может продержаться до полугода в условиях приостановки поставок в страну продукции западных брендов и производителей.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: Анна резникова
ТЕГИ:СанкциикомпанияРоссияБизнесСовет Федерации РФ
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры