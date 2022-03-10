Стало известно, что будет с активами уходящих из России компаний
Активы иностранных компаний, которые уходят из России, могут быть заблокированы. Об этом сообщает информационное агентство РИА Новости со ссылкой на главу конституционного комитета Совета Федерации РФ Андрея Клишаса.
По его словам, зарубежным организациям, уходящим из нашей страны, могут запретить голосовать пакетами акций в дочерних обществах и ограничить права собственности.
Ранее председатель правления Ассоциации экспертов рынка ретейла Андрей Карпов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что Россия спокойно может продержаться до полугода в условиях приостановки поставок в страну продукции западных брендов и производителей.
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