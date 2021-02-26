Британский журналист назвал «позором ЕС» вакцинацию итальянской певицы российской вакциной

По данным издания, в настоящее время не удается вакцинировать население Европы от COVID-19 как можно быстрее, что не позволяет вернуться к нормальной жизни. Журналист при этом обращает внимание на то, что в Москве все работает более или менее в привычном режиме, открыты магазины и театры.

Тем временем, Минздрав России перерегистрировал предельную отпускную цену на вакцину от коронавируса «Спутник V». Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

Ранее она стоила 1942 рублей, а сейчас 866 рублей 81 копейку за два компонента, без налога на добавленную стоимость.

