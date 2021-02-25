В Турции начались токсикологические испытания вакцины «Спутник V»

Ранее глава турецкого Минздрава отмечал, что страна будет готова к закупке российской вакцины в случае успешного прохождения токсикологических испытаний.

Вакцина от коронавируса «Спутник V» была разработана российским НИЦЭМ имени Гамалеи. По данным Российского фонда прямых инвестиций, эффективность препарата составляет 95%.

Накануне сообщалось, что Гондурас стал 36-й страной, зарегистрировавшей «Спутник V».