В Турции начались токсикологические испытания вакцины «Спутник V»
Глава Минздрава Турции Фахреттин Коджа заявил о начале токсилогических испытаний российской вакцины против COVID-19 «Спутник V». Об этом сообщает Интерфакс.
Ранее глава турецкого Минздрава отмечал, что страна будет готова к закупке российской вакцины в случае успешного прохождения токсикологических испытаний.
Вакцина от коронавируса «Спутник V» была разработана российским НИЦЭМ имени Гамалеи. По данным Российского фонда прямых инвестиций, эффективность препарата составляет 95%.
Накануне сообщалось, что Гондурас стал 36-й страной, зарегистрировавшей «Спутник V».
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