Британские СМИ рассказали о жизни граждан России под санкциями

По мнению издания, жизнь рядовых граждан России почти не изменилась — не наблюдается ни падения рубля, ни массовой безработицы. Ассортимент на полках в магазинах остался прежним, а на смену покинувшим российский рынок брендам пришли либо отечественные производители, либо аналогичные товары, выпускаемые российскими партнерами зарубежных компаний.

По словам журналиста газеты, обычные россияне признались ему, что не заметили существенных перемен после введения рестрикций. Тем более, что Россия за свою историю переживала и более сложные времена, которые она успешно преодолела, сказал один из опрошенных.

Ранее Евросоюз согласовал продление санкций против России еще на полгода.



