ЕС на полгода продлил санкции против России

Евросоюз согласовал продление санкций против России еще на полгода, сообщает РИА Новости.

Также продлены индивидуальные санкции против 1500 физических лиц, в числе которых депутаты, сенаторы, чиновники, бизнесмены. Также санкции продлены в отношении 205 организаций.

Ранее сообщалось, что Евросоюз и США примут дополнительные меры для предотвращения обхода санкций и поддержки России со стороны третьих стран. Об этом говорится в совместном заявлении главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и президента Соединенных Штатов Джо Байдена.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. После этого страны Европы, США, а также другие ввели против РФ санкции. Россия стала мировым лидером по количеству наложенных санкций и обогнала Иран.

