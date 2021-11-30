В Британии назвали Россию худшей страной для автомобилистов
Россия возглавила антирейтинг по качеству дорожной инфраструктуры и уровню смертности на дорогах, составленный британской аналитической компанией Compare the Market. Координатор движения «Синие ведёрки» Алексей Дозоров не согласен с такой позицией.
По его мнению, критерии оценки довольно размыты и в рейтинге принимали участие всего 25 стран. Вместе с тем, в эфире «Радио 1» автоэксперт признался, что по многим параметрам на фоне других развитых стран Россия выглядит «бледно».
«Прежде всего, беспокоит большая смертность, потому что в Европе уровень смертности на дорогах в пересчёте на количество населения получается в несколько раз ниже, чем в России. Удивительно, что в этом рейтинге США занимает одну из лидирующих позиций, но уровень смертности там примерно такой же, как и в России», — заметил Дозоров.
Среди основных причин большого числа аварий с летальными исходами координатор «Синих ведёрок» назвал качество самих российских дорог и несоблюдение водителями ПДД.
«Много дорог по одной полосе в каждую сторону и не имеют разделителей. Поэтому зачастую смертность на дорогах из-за нарушений правил обгона и выезда на встречную полосу. Также много неосвещённых дорог. И конечно, пренебрежение правилами ПДД и неуважение к другим водителям», — добавил Дозоров.
При составлении рейтинга, аналитики компании Compare the Market сравнивали уровень смертности на дорогах, развитие инфраструктуры и расходы на содержание автомобиля в 25 странах. На втором месте анти-рейтинга расположилась Бразилия, где зафиксирован высокий уровень смертности в результате ДТП, а владение автомобилем обходится весьма дорого. Замыкает тройку худших стран для вождения Мексика. В этой латиноамериканской стране состояние дорог и придорожной инфраструктуры лишь на несколько пунктов лучше, чем в России.
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