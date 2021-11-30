В Британии назвали Россию худшей страной для автомобилистов

Россия возглавила антирейтинг по качеству дорожной инфраструктуры и уровню смертности на дорогах, составленный британской аналитической компанией Compare the Market. Координатор движения «Синие ведёрки» Алексей Дозоров не согласен с такой позицией.

По его мнению, критерии оценки довольно размыты и в рейтинге принимали участие всего 25 стран. Вместе с тем, в эфире «Радио 1» автоэксперт признался, что по многим параметрам на фоне других развитых стран Россия выглядит «бледно».

«Прежде всего, беспокоит большая смертность, потому что в Европе уровень смертности на дорогах в пересчёте на количество населения получается в несколько раз ниже, чем в России. Удивительно, что в этом рейтинге США занимает одну из лидирующих позиций, но уровень смертности там примерно такой же, как и в России», — заметил Дозоров.

Трассе «Санкт-Петербург - Севастополь» предрекли успех в 2024 году

Среди основных причин большого числа аварий с летальными исходами координатор «Синих ведёрок» назвал качество самих российских дорог и несоблюдение водителями ПДД.

«Много дорог по одной полосе в каждую сторону и не имеют разделителей. Поэтому зачастую смертность на дорогах из-за нарушений правил обгона и выезда на встречную полосу. Также много неосвещённых дорог. И конечно, пренебрежение правилами ПДД и неуважение к другим водителям», — добавил Дозоров.

При составлении рейтинга, аналитики компании Compare the Market сравнивали уровень смертности на дорогах, развитие инфраструктуры и расходы на содержание автомобиля в 25 странах. На втором месте анти-рейтинга расположилась Бразилия, где зафиксирован высокий уровень смертности в результате ДТП, а владение автомобилем обходится весьма дорого. Замыкает тройку худших стран для вождения Мексика. В этой латиноамериканской стране состояние дорог и придорожной инфраструктуры лишь на несколько пунктов лучше, чем в России.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: www.mhealth.ru
ТЕГИ:АвтомобильСиние ВедеркиДТПДорога
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры