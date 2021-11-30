В Британии назвали Россию худшей страной для автомобилистов

Россия возглавила антирейтинг по качеству дорожной инфраструктуры и уровню смертности на дорогах, составленный британской аналитической компанией Compare the Market. Координатор движения «Синие ведёрки» Алексей Дозоров не согласен с такой позицией.

По его мнению, критерии оценки довольно размыты и в рейтинге принимали участие всего 25 стран. Вместе с тем, в эфире «Радио 1» автоэксперт признался, что по многим параметрам на фоне других развитых стран Россия выглядит «бледно».

«Прежде всего, беспокоит большая смертность, потому что в Европе уровень смертности на дорогах в пересчёте на количество населения получается в несколько раз ниже, чем в России. Удивительно, что в этом рейтинге США занимает одну из лидирующих позиций, но уровень смертности там примерно такой же, как и в России», — заметил Дозоров.