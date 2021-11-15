Трассе «Санкт-Петербург - Севастополь» предрекли успех в 2024 году
С учетом огромной популярности Крыма у россиян трасса будет пользоваться большим спросом, заявил академик РАЕН, специалист по дорожному строительству Марсель Бикбау.
Дорога из Санкт-Петербурга в Севастополь станет одной из основных трасс для россиян в 2024 году, отметил академик РАЕН, специалист по дорожному строительству Марсель Бикбау в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Ранее глава компании «Автодор» Вячеслав Петушенко на встрече с Владимиром Путиным сообщил, что к 2024 году будет завершено строительство прямой трассы из Санкт-Петербурга до Севастополя.
«Это будет одна из основных трасс. С учетом того, что Крым сегодня - это одна из основных зон отдыха россиян, поэтому думаю, что поток будет достаточно значительный. Полосы, наверное, минимум три, лучше четыре в каждую сторону. Это, по сути, будет магистраль на юг России», - отметил Бикбау.
Академик выразил уверенность в том, что трасса будет пользоваться спросом.
«Невзирая на коронавирус, невзирая на все проблемы и с учетом наших ковидных дел с иностранными государствами, в этом году Крым пользовался спросом и пользуется до сих пор», - подчеркнул он.
Бикбау добавил, что цены на строительства дорог в целом по стране будут только повышаться.
«Этого невозможно избежать. Государственная система такова, что цены в два раза завысятся: откаты, согласования, утряски и так далее», - резюмировал академик.
Ранее «Коммерсант» со ссылкой на источники сообщал, что строительство другой дороги - высокоскоростной магистрали Москва - Петербург - могут перенести или вовсе отменить. На ее месте теперь предлагается построить выделенный грузовой ход. Возможность отказа от строительства или сдвига сроков проекта обсуждается на уровне правительства. Предполагалось, что магистраль построят к 2027 году, и она сократит время перемещения между городами до 2 часов 15 минут.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
9,1 млн+38 420 / сут.
Умерли
257 тыс.+1 211 / сут.
Выздоровели
7,8 млн+27 972 / сут.
- НАСА отложило высадку космонавтов на Луну
- «99% переписанных — это не численность»: в Росстате объяснили итоги переписи
- Президент Литвы заявил, что беженцы попадают в Минск из Москвы
- «Технология поголовного контроля». В РПЦ оценили повсеместное введение QR-кодов
- СМИ: Индия отменила карантин привитым туристам из России
- Первое чтение законопроектов о QR-кодах в Госдуме намечено на декабрь
- Пенсионерка украла из квартиры в Москве картины Врубеля и Бурлюка
- В России появятся штрафы за нарушение ПДД на основании данных приложений
- Агент Гаркалина опровергла сообщения об угрозе ампутации руки у артиста
- Путин изменил состав президиума Госсовета
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru