Британская журналистка заявила, что жизнь в России не изменилась из-за санкций
Россияне не испытывают дефицита многих видов продуктов несмотря на то, что Россия находится под санкциями. Об этом заявила журналистка британской газеты Daily Mail Сью Рид.
Автор рассказала о ситуации в российских регионах. В частности, в Перми достаточно «недорогой еды». Кадры из магазинов и фудкортов города создают ощущение, что санкции Запада не оказали на РФ значительного влияния, пишет RT.
«Дешевая энергия в богатой газом стране позволяет выращивать овощи в теплицах даже самой суровой зимой. К тому же Россия может импортировать большое количество фруктов из дружественных стран с более теплым климатом, таких как Иран. Русским не приходится беспокоиться ни по поводу отопления, ни по поводу бензина и дизельного топлива», — подчеркнула Рид.
При этом в Британии ограничивают продажу свежих овощей, а фермеры жалуются на увеличение затрат на электроэнергию.
Журналистка привела мнение жителей Перми — 67-летнего британца Джона и его супруги Елены. По их словам, кризиса в РФ не ощущается, несмотря на ситуацию на Украине, и живущие в стране люди «не страдают от западных санкций».
Сью Рид задалась вопросом, кто на самом деле «выигрывает экономическую войну».
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