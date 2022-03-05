Одежда брендов Zara и Bershka перестанет продаваться в России
Испанская компания Inditex, которой принадлежат бренды одежды Zara, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Pull & Bear и Oysho, останавливает торговлю в России. Об этом рассказали в организации.
Отмечается, что ограничения касаются и онлайн, и офлайн-торговли.
В компании добавили, что в сложившейся ситуации не могут гарантировать беспрерывность поставок товаров в Россию.
При этом на долю нашей страны приходится около 8,5% мировой прибыли Inditex
Ранее стало известно, что сеть магазинов Mango приостановила работу на территории РФ.
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