Одежда брендов Zara и Bershka перестанет продаваться в России

Испанская компания Inditex, которой принадлежат бренды одежды Zara, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Pull & Bear и Oysho, останавливает торговлю в России. Об этом рассказали в организации.

Отмечается, что ограничения касаются и онлайн, и офлайн-торговли.

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В компании добавили, что в сложившейся ситуации не могут гарантировать беспрерывность поставок товаров в Россию.

При этом на долю нашей страны приходится около 8,5% мировой прибыли Inditex

Ранее стало известно, что сеть магазинов Mango приостановила работу на территории РФ.


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