Бренд может сыграть злую шутку: Новая «Ока» не будет похожа на советскую
Надо возрождать наши бренды, но понимать, что у новых машин нет ничего общего с советскими, сказал в эфире НСН автоэксперт Андрей Ломанов.
Автоэксперт Андрей Ломанов в беседе с НСН поддержал желание Минпромторга РФ возродить автобренд «Ока» и призвал не сравнивать возрожденные бренды с советскими.
Ранее вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявил о желании ведомства поддержать возрождение автобренда «Ока».
«Почему бы не возродить такие бренды! Весь наш советский автопром представлял из себя лицензионную сборку. Мы можем вспомнить, что LADA – это Fiat, «Москвич» – Opel, тот же «Газ» – в некотором смысле Ford. У нас не было никогда исключительно своего автопрома, все начиналось именно с лицензии. В данном случае, думаю, будет так же. Сборка фактически лицензионных автомобилей, на основе которых мы будем уже создавать свои модели, отходить от «донора». Наверняка надо возрождать наши бренды», - разъяснил собеседник НСН.
По его словам, в России не хватает автомобилей А- и В-классов.
«Нам не хватает автомобилей А-, В-классов. Они нам очень нужны. Китай не смог быстро занять эту нишу. Сейчас автомобильный рынок переполнен кроссоверами, а вот авто B-класса не хватает. Нужно же пополнять таксопарки страны. У нас машины для такси практически закончились», - отметил автоэксперт.
Также он подчеркнул необходимость отличать возрожденные бренды от старых советских.
«У многих ассоциации с еще советскими автомобилями, когда они слышат названия «Москвич», «Ока» и так далее. Они были далеко не самыми лучшими авто, ломкими по тем временам. На фоне «Лады» и «Волги» тогда они казалось достаточно вторичными. Таким образом, бренд может сыграть такую злую шутку. Надо понимать, что ничего общего у нового «Москвича», например, с советским нет», - заключил Ломанов.
Ранее сообщалось, что начальная цена седана Lada Vesta NG составит в базовой комплектации 1 239 900 рублей, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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